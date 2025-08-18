Film und Literatur Die neue Lust auf Odysseus

Ulrike Draesner zeigt die Irrfahrten der Penelope

Einer solchen geht wiederum die deutsche Autorin Ulrike Draesner (63) nach. In ihrem sogenannten Post-Epos "penelopes sch()iff", das dieser Tage erscheint, erzählt sie in durchaus herausfordernder Versform von "jenem dunklen Raum, in dem üblicherweise nur noch Abspann läuft".

Soll heißen: Während Penelope und ihre Sklavinnen in den meisten Umsetzungen des Stoffes vernachlässigt werden, rücken sie bei Draesner ins Zentrum eines alternativen Geschehens. "Selbstverständlich hatte sie Sex mit den Freiern", stellt die Autorin über die Königin von Ithaka klar.

Bei der Autorin gibt es kein Happy End mit der Wiederherstellung der Herrschaft des Odysseus, denn die freiheitsliebende Penelope sticht mit ihren Frauen selbst in See. "herumstieben werden sie / wie rinder einer herde die / anschwirrt die bremse und / vor sich herjagt - kopflos", dichtet Draesner.

Die Frauencrew segelt anders als der homerische Odysseus ohne Eroberungsvorsatz ins Ungewisse. An einer Lagune in der Nordadria gründen sie eine Siedlung (heute Venedig), mit einem neuen Gesellschaftsbild und einer neuen Form von Zusammenleben. Ganz unhierarchisch - und im beherzten Sinne unhomerisch.