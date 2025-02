Kampf mit der Reservistenrolle

Die Doku, die vom 4. März an bei Amazon Prime zu sehen ist, gewährt viele Einblicke in Müllers Privatleben, etwa bei Gesprächen mit den Eltern und Bruder Simon am Küchentisch. Als roter Faden fungiert neben vielen Rückblicken auf Karriere-Highlights und Tiefpunkte die vergangene Saison. Und da wird deutlich, wie sehr Müller immer noch ein Vollblutkicker ist und mit seiner veränderten Rolle kämpft, nicht mehr gesetzter Stammspieler zu sein.