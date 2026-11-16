Film-Trophäen Ehren-Oscar für Glenn Close - Sandra Hüller unter Stargästen

Los Angeles - Sie war schon achtmal für einen Oscar nominiert, doch erhalten hat sie die Trophäe erst jetzt: Hollywood-Star Glenn Close hat bei der Governors-Awards-Gala in Los Angeles einen Ehren-Oscar in Empfang genommen. Gemeinsam mit dem britischen Regisseur Ridley Scott und dem Animationskünstler Floyd Norman wurde die 79-Jährige mit den diesjährigen Sonderpreisen der Filmakademie ausgezeichnet. Zudem erhielten die Produzentinnen Christine Vachon und Pamela Koffler den "Irving G. Thalberg Memorial Award" für ihre Produktions-Verdienste.