Doch Sommerfeldt ermordet seine Mutter nicht - das überlässt er in einer Wende fast zum Schluss überraschend jemand anderem.

Ist die Folge etwas für jemanden, der die TV-Reihe nicht kennt?

An sich muss man andere Filme der "Ostfriesenkrimi"-Reihe im ZDF nicht kennen. Bei den allermeisten Folgen kann man einfach einmal einschalten und einen spannenden, für sich stehenden Fall erleben - prinzipiell auch dieses Mal. Die Dialoge liefern genügend Informationen, um die bisherige Geschichte des Mörders Sommerfeldt so weit wie nötig erschließen zu können.

Und doch entgehen einem viele Einzelheiten zu den Hintergründen, den handelnden Figuren und ihren Beziehungen, wenn man den dazugehörigen Film "Ostfriesentotenstille" nicht kennt. Das gilt etwa für Sommerfeldts Geschichte mit den Frauen, insbesondere mit Cordula Baumann (Milena Straube). Es lohnt sich also, diesen Krimi auf der ZDF-Streamingplattform vorher nachzuschauen.

Die "Ostfriesenkrimis" mit Ermittlungen rund um die niedersächsischen Städtchen Norden und Aurich gibt es seit 2017 im ZDF, sie laufen teils auch bei Arte.

Mittlerweile umfasst die ZDF-Reihe 16 Folgen, wobei die Darsteller mancher Figuren wechselten: Christiane Paul spielte Hauptkommissarin Ann Kathrin Klaasen in den Folgen 1 bis 3, dann Julia Jentsch in den Folgen 4 bis 6. Seit Folge 7 hat Picco von Groote die Hauptrolle inne. Auch bei der Rolle Frank Weller wurde gewechselt: Christian Erdmann wurde Ende 2025 ab Folge 13 von Tom Radisch abgelöst.