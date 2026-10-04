Film Mutter, Aktivist, Schauspielerin - Susan Sarandon feiert 80.

Mit ihren Filmrollen bezieht Sarandon gerne Position. 2019 feierte das Sterbehilfedrama "Blackbird" beim Filmfestival in Toronto seine Weltpremiere. Darin spielt sie eine todkranke Patientin, die beschließt, ihr Leben zu beenden. Diese Entscheidung führt zu Spannungen mit ihren Töchtern, gespielt von Kate Winslet und Mia Wasikowska. Sie unterstütze das Recht, "in Würde zu sterben, ohne dass die Familienmitglieder wegen Mordes angeklagt werden", sagte Sarandon bei der Film-Premiere.

Auch Comedy-Talent

Die Charakterdarstellerin verdient aber auch mit leichten Komödien Geld. In "Tammy - Voll abgefahren" (2014) unternimmt sie als trinkfreudige Großmutter mit ihrer Enkelin (Melissa McCarthy) einen schrägen Roadtrip. 2017 blödelte sie in der Frauen-Komödie "Bad Moms 2" an der Seite von Mila Kunis und Kristen Bell mit.

Auch mit ihrer Tochter Eva Amurri ("Californication") stand sie schon häufiger gemeinsam vor der Kamera, etwa in Komödien wie "Groupies Forever" (2002) oder "Der Chaos-Dad" (2012) und in dem Independent-Drama "Mothers and Daughters" (2016). In der Musik-Drama-Serie "Monarch" (2022), in der Sarandon eine Country-Sängerin spielte, stellte Amurri die Sängerin in jüngeren Jahren dar. Eine weitere Rolle fällt Sarandon dank ihrer jetzt 41-jährigen Tochter zu: Sie ist dreifache Großmutter.