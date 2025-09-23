Künstlerin und Aktivistin Italienische Schauspielerin Claudia Cardinale gestorben

Rom/Paris - Die italienische Schauspielerin Claudia Cardinale ist tot. Sie starb im Alter von 87 Jahren, wie Italiens Kulturminister Alessandro Giuli bestätigte. In ihrer langen Karriere hatte sie in mehr als 100 Filmen mitgespielt. Zu ihren wichtigsten Auszeichnungen gehören der Goldene Löwe bei den Filmfestspielen in Venedig und der Goldene Bär der Berlinale. Zunächst hatte die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Cardinales Agent Laurent Savry über ihren Tod berichtet. Cardinale hatte zuletzt in der Nähe von Paris gelebt.