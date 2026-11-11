"Dadurch, dass ich unbedingt schauspielern möchte, kann ich darauf aufmerksam machen, dass es Missstände gibt und dass man das Ganze viel weiter öffnen muss für Menschen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen", meint Scherbaum. "Es wäre schön, wenn es normal wäre, dass es Menschen gibt, die behindert sind oder die klein sind und auf der Bühne stehen."

Verband: Über 650 Formen von Kleinwuchs sind bekannt

Rund 100.000 kleinwüchsige Menschen leben in Deutschland, berichtet der Bundesverband Kleinwüchsiger Menschen und ihrer Familien. Es gebe verschiedene Ursachen und mehr als 650 Kleinwuchsformen. Bei einer Körpergröße zwischen 1,30 und 1,40 Metern liege laut Sozialrecht eine Behinderung vor, bei weniger als 1,30 Metern eine Schwerbehinderung, erläutert Verbandssprecher Michel Arriens.

Ein Vorbild für viele sei Darstellerin Christine Urspruch: In ihrer Rolle im "Tatort" Münster stehe ihr Kleinwuchs nicht im Fokus, sondern ihr zupackendes und kluges Agieren als TV-Rechtsmedizinerin Silke Haller, findet Arriens. Er sieht Anzeichen für ein zaghaftes Umdenken im Kulturbetrieb bei Rollenbesetzungen.

Scherbaum: Mehr kleine Leute auf der Bühne hätten mir geholfen

"Mir hätte es geholfen, wenn ich im Theater oder im Film früher mehr Leute gesehen hätte, die so aussehen wie ich", betont Scherbaum. Menschen mit Behinderung würden nicht ausreichend wahrgenommen. Oft fehle der Austausch, das führe zu Abstand und Scheu. "Deshalb finde ich auch solche Filme, wie wir ihn gerade gemacht haben, sehr wichtig - dass man merkt, es gibt so viel mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede."