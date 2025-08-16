Film: Filmfest Locarno: Deutsche mehrfach ausgezeichnet

Der Große Preis des Filmfestivals, der Goldene Leopard, ging an den japanischen Spielfilm "Two Seasons, Two Strangers" von Regisseur Sho Miyake. Der aus dem Irak stammende Abbas Fahdel wurde für die Regie seiner Dokumentation "Tales of the Wounded Land" ausgezeichnet. Ein weiterer Preis für herausragendes Schauspiel ging an Manuela Martelli aus Chile and Ana Marija Veselčić aus Kroatien in dem Spielfilm "God Will Not Help". Verliehen wurden die Preise am frühen Samstagnachmittag. Der Goldene Leopard wird am Abend in einer Gala überreicht.