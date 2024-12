Film: Ferres fürchtet sich vor Kriegen und Umweltzerstörung

Ferres ("Das Superweib", "Die Manns - ein Jahrhundertroman") spielt in der Mystery-Thriller-Serie "Hameln", die ZDFneo ab 30. Dezember ausstrahlt, eine Stararchitektin, deren gehörloser Sohn im Zentrum der unheimlichen Vorgänge steht. In der deutschen Produktion wird die Geschichte vom Rattenfänger von Hameln in die Gegenwart geholt.