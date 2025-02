Die Texte lernen sich langsamer

Hauptdarsteller Christoph Maria Herbst deutete an, dass die Zeit nicht spurlos an den Beteiligten vorübergegangen ist. "Die Zeitmaschine läuft auf Hochtouren", sagte er in einer Mitteilung zum Drehstart. "Unsere Maskenzeiten haben sich verdoppelt, die Kostüme zwicken ein wenig, der Text lernt sich langsamer". Ansonsten sei aber alles "wie immer und das ist auch gut so".