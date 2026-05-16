Film David Dietl über den Münchner Himmel, Aufbruch und Wegzug

Energien, die weiterleben

Gibt es überhaupt einen Himmel oder eine Existenz nach dem Tod, so wie in dem Film, in dem der Taxifahrer Wiggerl als Geist auf die Erde zurückkehrt, um Fehler aus Lebzeiten wiedergutzumachen? "Ich möchte sehr gerne denken, dass da etwas ist, was danach kommt", findet Dietl. "Für mich ist es eine Art Parallelwelt, wo die Energien der Leute, die auf der Erde gelebt haben, weiter existieren. Ich glaube, dass diese Idee von Weiterleben in der Erinnerung passiert. Wenn jetzt jeder überall Geister sehen würde, wäre es dann doch eher anstrengend."