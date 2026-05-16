Film David Dietl über den Münchner Himmel, Aufbruch und Wegzug

München - David Dietl blickt optimistisch auf die Zukunft seiner Heimatstadt München unter dem neuen Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne). "München hat gezeigt: Es hat Lust auf Aufbruch, auf eine neue Zeit, auf ein Nicht-Weiter-so. Und das, finde ich, steht der Stadt total gut", sagte der 46-Jährige der dpa anlässlich des Kinostarts seiner Komödie "Ein Münchner im Himmel". "Ich finde, es tut der Stadt extrem gut, dass sie sich öffnet, dass sie internationaler wird und die Leute trotzdem auch das Traditionelle lieben."