Film Böhmermann bringt "Hallo Spencer" zurück – aber ohne Remake

Köln - Es gab einmal - wenige werden sich erinnern - eine Zeit, in der man beim Namen "Poldi" nicht an einen Fußballer mit strammem Schuss aus Köln dachte, sondern an einen Drachen mit Grammatikschwäche. In der Kinderserie "Hallo Spencer" bevölkerten vor mehreren Jahrzehnten eigentümliche Puppen ein Dorf - etwa der namensgebende Spencer (ein krötenartiger Fernsehmoderator mit Schiebermütze), der friedfertige Baumhaus-Bewohner Kasimir und der Bücherwurm Lexi. Und eben "Jungdrache" Poldi, der ungelenk drohte: "Ich will Dir fressen!" Was aus ihnen geworden ist? Das fragten sich wohl und wussten auch nur wenige Leute. Einer davon ist: Jan Böhmermann.