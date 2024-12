Hussey gewann für ihre Titelrolle in Franco Zeffirellis "Romeo und Julia" aus dem Jahr 1968 den italienischen Filmpreis David di Donatello und wurde mit einem Golden Globe als bester neuer Star des Jahres ausgezeichnet. Später spielte sie im Agatha-Christie-Krimi "Tod auf dem Nil" und dem Horrorfilm "Jessy – Die Treppe in den Tod". Hussey war 1951 in Buenos Aires geboren worden und wuchs in Großbritannien auf, sie starb in Kalifornien.