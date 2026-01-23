Vier Mädchen, vier Epochen, ein Gefühl von Hoffnung

Schilinskis Film lobte die Jury für die große Intensität und Sensibilität, mit der sie das Leben von vier Mädchen aus verschiedenen Epochen auf einem Vierseitenhof erzählt. Sie zeige darin Einsamkeit und Ausgeliefertsein der Kinder, aber auch Freude und Leichtigkeit ihrer Sommer. Die Regisseurin schenke "das Licht der Sonne – und damit Hoffnung und Wärme, die über den Film hinauswirken". Der Preis für die Bildgestaltung in diesem Streifen geht an den Kameramann Fabian Gamper für "eine Kameraarbeit von seltener poetischer Kraft", so die Jury. Er entwerfe ein visuelles Konzept, das Licht nicht als bloße Helligkeit verstehe, sondern als seelischen Zustand.