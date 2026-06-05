Film aus 1975 Kinski reagiert auf Debatte um Nacktszene in Wenders-Film

Wenders hatte beim Deutschen Filmpreis gesagt, er würde die Szene "heute nie mehr so machen". Seinem damaligen jungen Ich könne er aber keinen Vorwurf machen. Er habe einen Film in seiner Zeit gemacht. Doch es ergebe sich eine Frage, die alle Filmschaffenden angehe: "Wie geht man mit Filmerbe um?" Er bat die Deutsche Filmakademie um eine Debatte. Der Umgang mit der Szene und Wenders' Rede führte zu Debatten in der Filmbranche und darüber hinaus.