Wenn Suhl im kommenden Jahr 500 Jahre Stadtrecht feiert, soll das lange nachhallen. Und längst wirft dieses besondere Jubiläum seine Schatten voraus. Überall wird hinter den Kulissen vorbereitet und organisiert. Unter anderen auch mit dem geplanten Suhl-Film, der zurück durch die Geschichte der Stadt führen wird. Und für diese Dokumentation in Spielfilmlänge haben sich die Filmemacher René Ehrhardt und Jonny Zimmermann, die schon mehrfach ihre Handschrift in Suhl hinterlassen haben, empfohlen und Suhler Unterstützung geholt.