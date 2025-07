Seit Tagen brodelt die Gerüchteküche in der Stadt: Es heißt, die Postfiliale am Marktplatz, die die meisten Suhler nur „die Hauptpost“ nennen, solle geschlossen werden. Was ist dran an den Befürchtungen zahlreicher Einwohner der kreisfreien Stadt? Ein Blick aufs Filialschild verrät, was sich bei den Einträgen im Internet und den einschlägigen Kartendienstleistern bestätigt: Die Suhler „Hauptpost“ ist gar keine Post von DHL, sondern eine Filiale der Postbank, die zudem über Geld- und Überweisungsautomaten verfügt. Also ein Geldinstitut und kein Versanddienstleister.