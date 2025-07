Als Grund für den Stellenabbau gibt die Geschäftsführung an, „dass nicht mehr sämtliche Produkte wettbewerbsfähig in Bad Hersfeld produziert werden können“. Für Rückfragen der Redaktion stand Geschäftsführer Matthias Heß zunächst nicht zur Verfügung. Die Filament Factory produziert hochfeste Spezialgarne, die beispielsweise in der Automobilindustrie gebraucht werden.