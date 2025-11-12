Figurentheater: Lebendige Erinnerung an Jean Paul

Es ist das Leben eines vergessenen kauzigen Literaturstars aus der Provinz. Jean Paul Friedrich Richter, ein Zeitgenosse Goethes und Schillers, wandert mit dem Figurentheater- FEX am 14. November um 18 Uhr auf die Bühne der Meininger Stadt- und Kreisbibliothek. Es ist ein Leben zwischen Rokokoschlössern und den kargen Dörfern Oberfrankens. Jean Pauls Worterfindungen werden oft benutzt, wie zum Beispiel: Doppelgänger, Fallschirm, Weltschmerz Angsthase, Schmutzfink … ohne dabei an ihn zu denken. Eine Reise voller Abschweifungen und Umschweifungen und durchaus mit aktuellen Zeitbezügen.