Überraschungsauftritt bei Coachella

"Wir wollen keine Regierung der Milliardäre für die Milliardäre", sagte Sanders bei der Veranstaltung in Utah. "Wir wollen eine Regierung, die uns alle vertritt." Die USA befänden sich derzeit in einem der gefährlichsten Momente der modernen Geschichte, warnte der parteilose Senator, der im Kongress in der Regel mit den Demokraten stimmt. Am Vortag hatte er mit einem Überraschungsauftritt beim Coachella-Festival in Kalifornien für Aufmerksamkeit gesorgt. An einer weiteren Veranstaltung am selben Tag in Los Angeles beteiligten sich auch mehrere Künstler – darunter der Musiker Neil Young.