Berlin - Nach DFB-Chef Bernd Neuendorf hat auch Ligapräsident Hans-Joachim Watzke eine Ablösung des FIFA-Präsidenten Gianni Infantino gefordert. "Er sollte weg. Ohne Wenn und Aber", sagte Watzke beim "Big Bang KI Festival" in Berlin und nannte zur Begründung vor allem drei Kritikpunkte an dem Schweizer: die Verleihung des sogenannten FIFA-Friedenspreises an US-Präsident Donald Trump. Die Aussetzung der Sperre für den US-Stürmer Folarin Balogun bei der Fußball-WM. Und Infantinos wieder zurückgezogenen Plan, WM-Rechte für eine Milliardensumme an private Investoren aus dem Trump-Umfeld zu verkaufen.