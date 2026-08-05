FIFA-Krise: Top-Funktionär wirft Infantinos FIFA Erpressung vor

Vorwurf an FIFA: Kein Geld für Jordanien - aber Milliarden in Reserve

Nun schilderte der Funktionär, dass der Weltverband den jordanischen Spielern noch Geld schulde. Als Zweitplatzierte des FIFA Arab Cups im Dezember 2025 stünde Jordanien noch ein Preisgeld zu, das Medienberichten zufolge 4,2 Millionen Dollar (gut 3,6 Millionen Euro) betrug. "Das Geld, das unser Team für das Erreichen das Finales bekommen sollte, wurde noch nicht ausgezahlt, und das, obwohl die FIFA gleichzeitig damit angibt, wie viele Milliarden sie noch in Reserve hat", schrieb al-Hussein auf der Nachrichtenplattform.