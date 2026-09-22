Und sein Brief verfolgt natürlich auch speziell ein Ziel: Zeitspiel! Bis zum 18. November müssen seine Gegner einen Kandidaten für die Präsidentschaftswahl drei Monate später in Marokko aufstellen. Dann endet die FIFA-Frist. Noch ist nicht klar, wer diesen Kampf führen will und führen kann.

Mit seiner Einladung zu gemeinsamen Reformüberlegungen wird dieses Vorhaben zumindest verzögert und erschwert. Der FIFA-Boss kann sofort und auch in einem drohenden Wahlkampf auf seine Kompromissbereitschaft verweisen. Diese hat - wie er im typischen Duktus formuliert - nur ein Ziel: das Wohl des Fußballs in aller Welt. "Meine Verantwortung besteht darin, allen 211 Mitgliedsverbänden fair zu dienen, unabhängig von ihrer Position zu einer einzelnen Angelegenheit", verspricht der FIFA-Präsident.