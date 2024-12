Deutsche Akteure beziehungsweise die Fußball-Bundesliga spielten bei der Preisvergabe nur eine Nebenrolle. Der im Sommer zurückgetretene Rio-Weltmeister Toni Kroos und Florian Wirtz vom Double-Sieger Bayer Leverkusen gehörten zwar der Shortlist der elf besten Spieler an, schafften es aber nicht unter die besten Drei. Am Ende belegten sie die Plätze sieben und zehn. Kroos und Ex-Real-Kollege Antonio Rüdiger wurden immerhin in die Elf des Jahres gewählt. "Das macht das letzte erfolgreiche Jahr noch spezieller", sagte Kroos in einer Video-Botschaft.