Auch mit seinem 2023er Sach-und-Herzensbuch-Buch „Weißes Gold aus Ilmenau“ erinnerte am Samstag der Arnstädter THK-Verlag bei der bundesweiten Fiesta des Hilfevereins „Cuba si“ auf der „Fiesta de la Solidaridad“ im Stadtpark von Berlin-Lichtenberg an Ilmenaus Industrie-Kultur. „Und an die Rolle ausländischer Vertragsarbeiter von 1973 bis zum Ausschalten des früheren Porzellanriesen mit seinen einst gut 2000 Beschäftigten. Von polnischen, ungarischen, vietnamesischen und kubanischen Porzellinerinnen und Porzellinern an der Seite heimischer Porzellanmacher ist darin ebenso die Rede wie von der gewachsenen VEB-Struktur im Nordosten Ilmenaus. „El mundo es un pueblo“, so sagt man im speziellen kubanischen Slang dazu, dass „die Welt ein Dorf“ sei. Sprich: Wo man aber auch überall Menschen treffe, die sich noch gern an Ilmenau erinnern, so THK-Verlags-Geschäftsführer Frank Kuschel, nachdem er mit dem Autor Klaus-Ulrich Hubert auf der Festival-Bühne zum „Weißen Gold“ interviewt wurde. Dass darin auch die rund 130 Kuba-Keramiker eine Rolle spielen, die am 10. September vor genau 40 Jahren im Ilmenauer Großbetrieb herzlich begrüßt wurden, gefiel besonders den vielen kubanischen Teilnehmern der Soli-Party im Grünen des Stadtteilparks von Berlin-Lichtenberg.