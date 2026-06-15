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  4. Vogtländer verliert fast 50.000 Euro durch Anlagebetrug

Fiese Masche Vogtländer verliert fast 50.000 Euro durch Anlagebetrug

Verlockende Werbung, falsche Versprechen: Ein Mann aus dem Vogtland verlor viel Geld an Online-Betrüger. Wie es dazu kam und worauf Verbraucher besonders achten sollten.

Fiese Masche: Vogtländer verliert fast 50.000 Euro durch Anlagebetrug
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Ein Mann aus dem Vogtlandkreis hat bei einem Anlagebetrug im Internet fast 50.000 Euro verloren. (Symbolbild) Foto: Wolf von Dewitz/dpa-Zentralbild/dpa

Vogtlandkreis - Ein Mann aus dem Vogtlandkreis hat bei einem Anlagebetrug im Internet fast 50.000 Euro verloren. Er habe sensible Daten an Betrüger herausgegeben, teilte die Polizei mit. Der Mann war den Angaben zufolge im April auf eine Werbeanzeige in einem sozialen Netzwerk gestoßen, in der ein angeblicher Broker hohe Gewinne aus einem Einsatz von 250 Euro versprochen habe. Daraufhin eröffnete der Betroffene ein Handelskonto und verschickte sensible Daten wie das Foto seines Personalausweises, Adresse, Kontoauszug und Lohnnachweis. 

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Mit diesen Daten beantragten die unbekannten Täter laut Polizei bei elf verschiedenen Banken 23 Kredite. Einer sei von einer Bank bereits bewilligt worden. Zudem verknüpfte er seine Girokonten mit dem neu eingerichteten Handelskonto, woraufhin zwei Überweisungen getätigt wurden. Auf das Handelskonto hat der Mann den Angaben zufolge keinen Zugriff, der Schaden beläuft sich auf rund 50.000 Euro. 

Die Polizei rät, sich nur an seriöse Anbieter zu wenden. Zudem mahnt sie zu großer Vorsicht beim Weitergeben sensibler Daten.