Fiese Masche: Vogtländer verliert fast 50.000 Euro durch Anlagebetrug

Vogtlandkreis - Ein Mann aus dem Vogtlandkreis hat bei einem Anlagebetrug im Internet fast 50.000 Euro verloren. Er habe sensible Daten an Betrüger herausgegeben, teilte die Polizei mit. Der Mann war den Angaben zufolge im April auf eine Werbeanzeige in einem sozialen Netzwerk gestoßen, in der ein angeblicher Broker hohe Gewinne aus einem Einsatz von 250 Euro versprochen habe. Daraufhin eröffnete der Betroffene ein Handelskonto und verschickte sensible Daten wie das Foto seines Personalausweises, Adresse, Kontoauszug und Lohnnachweis.