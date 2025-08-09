In den vergangenen Jahren hatten die Floriansjünger aus Lauscha und Ernstthal wiederholt zum Drachenfest auf die Eller eingeladen, das einst von Uwe Scheler aus der Taufe gehoben wurde. Heuer wollen sie stattdessen ein Sommerfest direkt am Gerätehaus in der Bahnhofstraße feiern. Die Party soll am Samstag, 16. August, ab 14 Uhr steigen und wird von den Kameraden der Feuerwehr in Zusammenarbeit mit den beiden Feuerwehrvereinen ausgerichtet.