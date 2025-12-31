Die Diskussion kommt zuverlässig wie der Jahreswechsel selbst: Kaum naht Silvester, wird über Feuerwerk gestritten – über Verbote, über Verletzte, über Feinstaub, über Lärm, über Drohnen als vermeintlich saubere Alternative. Silvester 2025 macht da keine Ausnahme. Nur eines fällt auf: Die Debatte wird fast immer von Menschen geführt, die mit Feuerwerk selbst nichts zu tun haben, wenig Ahnung von dessen explosiver Sprengkraft haben.
Feuerwerker in Meiningen Finger weg vom illegalen Feuerwerk
Yannis Michel 31.12.2025 - 08:00 Uhr