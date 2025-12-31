Die Diskussion kommt zuverlässig wie der Jahreswechsel selbst: Kaum naht Silvester, wird über Feuerwerk gestritten – über Verbote, über Verletzte, über Feinstaub, über Lärm, über Drohnen als vermeintlich saubere Alternative. Silvester 2025 macht da keine Ausnahme. Nur eines fällt auf: Die Debatte wird fast immer von Menschen geführt, die mit Feuerwerk selbst nichts zu tun haben, wenig Ahnung von dessen explosiver Sprengkraft haben.