Der farbige Himmel zum Abschluss des Sonneberger Vogelschießens ist bereits Tradition. Freitagabend färbte sich unter lautem Knall der Himmel über der Spielzeugstadt in vielen Farbtönen. Auf dem Schießhausplatz verfolgten zahlreiche Besucher das Spektakel am Himmel. Der Freitagabend war für das Feuerwerk gut gewählt, denn die folgenden beiden Tage warteten nicht unbedingt mit schönem Volksfestwetter auf und hätten keinen schönen Hintergrund am Himmel geboten.