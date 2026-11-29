Der eine ist Industriemechaniker von Beruf, der andere Konstruktionsmechaniker. Ferdinand und Alwin Hochstrate, die Zwillingsbrüder aus Römhild, liegen nicht nur beruflich recht eng beieinander, sondern auch bei ihrem Hobby. Von Kindesbeinen an begeistern sie sich für Pyrotechnik. Seit 2019 rückten Böller, Raketen und andere Feuerwerkskörper immer mehr in den Mittelpunkt ihres Lebens. Dabei gingen sie die Sache professionell an: Sie engagierten sich im Bundesverband für Pyrotechnik und Kunstfeuerwerk, besuchten Veranstaltungen und Messen und kamen so mit dem Meininger Feuerwerker Rainer Apel in Kontakt .