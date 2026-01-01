Es gibt Abende, an denen ein Dorf plötzlich bis zum Himmel reicht, an dem Autos mit Kennzeichen aus der gesamten Region am Sportplatz stehen – und niemand fragt, woher man kommt. Sondern eher Hast du das gesehen?So ein Abend war an Silvester in Westhausen. Zum zweiten Mal haben Michael Schönemann und seine Freundin Anna Endter den Himmel über dem Sportplatz zum Leuchten gebracht. Privat finanziert, offen für alle. Ein Feuerwerk, nicht als Spektakel für wenige, sondern als Einladung an viele. Um 17 Uhr eines für die Kinder – und um Mitternacht noch einmal eines für alle, die Lust auf Licht haben.