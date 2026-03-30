Nach der Totenehrung und der Feststellung der Beschlussfähigkeit zog der Vorsitzende des Feuerwehrvereins Unterbreizbach, Christian Haas, in seinem Rechenschaftsbericht Bilanz über das vergangene Jahr. Die Kassenprüfer stellten fest, dass die Kasse in Ordnung ist. Im Anschluss stand die Wahl des Vorstands und die Änderung der Satzung an. Der Vorstand und die Satzungsänderungen wurden durch die anwesenden Kameraden bestätigt.