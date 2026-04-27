„Es war ein Jahr des Umbruchs“, erklärte der Vorsitzende Robert Kirsch zu Beginn seines Berichtes an die Verbandsversammlung am Freitag in Wasungen. Bereits einen Tag nachdem er im April 2025 als Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes Schmalkalden-Meiningen gewählt worden sei, habe der neue Vorstand die erste Sitzung abgehalten. „Wir haben unsere Arbeit ohne Verzögerung aufgenommen“, so Kirsch weiter. Ende Juni sei der Haushaltsplan für 2026 vorgestellt und beschlossen worden.