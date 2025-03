Mit der Feuerwehrpauschale für das Jahr 2024 „sollen Freiwillige Feuerwehren in Thüringen für künftige komplexe Einsatzsituationen noch besser ausgestattet werden“. Außerdem soll die Attraktivität des Ehrenamts damit gestärkt werden. In Abhängigkeit der örtlichen Situation können die zusätzlichen Mittel zum Beispiel für die Nachwuchsgewinnung oder neue Technik verwendet werden. So wurde in der Förderrichtlinie beschrieben, warum Thüringen zusätzlich zu bestehenden Zuweisungen und Zuschüssen die Anschaffung von Feuerwehrtechnik und -ausrüstung unterstützte, Mittel für das Ehrenamt zur Verfügung stellte. Meiningen erhielt 2024 damit für die Freiwilligen in der städtischen Feuerwehr eine Jahrespauschale in Höhe von 74 100 Euro. Diese kam allen städtischen Wachen in Meiningen, Helba, Walldorf/Wallbach, Stepfershausen, Herpf, Henneberg, Dreißigacker und Sülzfeld zugute.