„Der Beschluss der Stadträte ist ein Schlag ins Gesicht der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen, welche sich 365 Tage im Jahr 24 Stunden am Tag den Arsch für ihr Ehrenamt aufreißen. Das ist der Dank und die Anerkennung für ihre Tätigkeit im Ehrenamt. Man sollte sich was schämen.“ So und nicht anders bringt Harald Bechmann zum Ausdruck, was er von der Entscheidung des Stadtrates der Stadt Neuhaus am Rennweg hält, die aktuell sechs Feuerwehrstützpunkte im Stadtgebiet ab dem Jahr 2031 auf vier reduzieren zu wollen.