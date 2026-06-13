Feuerwehrmann leicht verletzt: Mann geht in brennendes Haus zurück – Feuerwehr rettet ihn

Eltville am Rhein (dpa/lhe) - Während eines Löscheinsatzes an seinem brennenden Haus im Rheingau ist ein Bewohner in das Gebäude zurückgekehrt - und musste danach von der Feuerwehr gerettet werden. Der Mann hatte sich eigentlich bereits mit vier anderen Bewohnern nach draußen in Sicherheit gebracht. Warum er sich danach trotzdem entschloss, in das Haus in Eltville am Rhein zurückzugehen, war den Einsatzkräften laut einer Mitteilung der Feuerwehr nicht ersichtlich. Neben dem Mann, der unverletzt blieb, brachten die Helfer auch eine Katze sicher aus dem Haus.