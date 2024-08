Historie kompakt zum Durchblättern

In dem Neuhäuser Ortsteil aber bleibt man dabei, das Jahr 1864 als Ursprung herzunehmen und somit heuer „160 Jahre organisiertes Löschwesen“ zu feiern. Dafür haben die Mitglieder von Feuerwehr und dem dazugehörigen Verein unter anderem einen Flyer erstellt, in dem historische Geschehnisse, Meilensteine und obendrein der aktuelle Stand aufgeführt sind. Verschiedene Einsatzereignisse lassen sich beispielsweise in dem Faltblättchen nachlesen – ob der Großbrand in der Schulstraße am „Säumarkt“ im Jahr 1902, bei dem 13 Wohnhäuser betroffen waren, jener sieben Jahre später im Gasthaus „Zum Hirsch“, der des VEB Christbaumschmuck 1986, der der Schneidmühle 2002 oder der Forstmaschinen- und Vegetationsbrand aus der jüngeren Vergangenheit zwischen Steinheid und Steinach im Sommer 2022. Aber auch die Anschaffung der ersten eigenen Schutzausrüstung in Form von Helmen im Jahr 1935 findet Erwähnung sowie die des wohl ersten richtigen Feuerwehrautos, welches 1960 eines vom Typ „Robur Garant“ gewesen ist. Nicht zu vergessen das Jahr 1936, als aus der Feuerwehr Steinheid die Freiwillige Feuerwehr Steinheid geworden ist, und die Jahre 1990 und 1993, als erst der Feuerwehrverein und dann die Jugendfeuerwehr gegründet wurden. Heute zählt die aktive Einsatzabteilung 14 Ehrenamtler, der Verein 44 Mitglieder und die Nachwuchsabteilung 13 Jungs und Mädchen.