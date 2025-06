Die knapp 50-seitige Festschrift ist fertig, die historische Feuerwehrtechnik von Einsatzabteilung, Jugendfeuerwehr und den Verein auf Hochglanz poliert, die Mittagsversorgung bestellt, das Umfeld des Gerätehauses auf Besucher vorbereitet – jeder weiß eigentlich Bescheid, wo seine Hände am Wochenende im Einsatz sind, so der Vorbereitsüberblick von Nicole John, Vorsitzende des Feuerwehrvereins Gehren, bei der die Fäden für die Vorbereitung des Festwochenendes aus Anlass des 150-jährigen Bestehens der Feuerwehr Gehren zusammenliefen. Hinter John liegen anstrengende Tage, hat man sich vom 20. bis 22. Juni immerhin ein dreitägiges Festwochenende vorgenommen. Als Jubilar – in diesem Fall als Feuerwehr-(Vereins)-Mitglied wird man zwar an den drei Tagen im Mittelpunkt stehen, aber zugleich eben auch rund ums Gerätehaus an der Arnstädter Straße Gastgeber für hoffentlich viele Gäste sein.