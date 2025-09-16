FeuerwehrgeschehenBrenzliger Einsatz in Neuhäuser Sparkasse
Madlen Pfeifer 16.09.2025 - 17:00 Uhr
Die Feuerwehr der Stadt Neuhaus am Rennweg musste zu einem brenzligen Ereignis in der Sparkassen-Filiale ausrücken.
Kaum 500 Meter vom Gerätehaus in der Schwarzburger Straße entfernt, hatten die Brandbekämpfer der Feuerwehr in Neuhaus am Rennweg am Montagnachmittag alle Hände voll zu tun. In der Filiale der Sparkasse Sonneberg in der Eisfelder Straße galt es, eine brenzlige Situation zu entschärfen.