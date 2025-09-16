Kaum 500 Meter vom Gerätehaus in der Schwarzburger Straße entfernt, hatten die Brandbekämpfer der Feuerwehr in Neuhaus am Rennweg am Montagnachmittag alle Hände voll zu tun. In der Filiale der Sparkasse Sonneberg in der Eisfelder Straße galt es, eine brenzlige Situation zu entschärfen.