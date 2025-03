Eines ist vom Tisch, die ursprünglich 26 Parkplätze für die Kameraden der Feuerwehr Herschdorf/Allersdorf/Willmersdorf, die nach ersten Plänen am umgebauten Gerätehaus einzurichten waren. Bei maximal zwei Löschfahrzeugen, die durch die zwei Stellplätze an diesem Standort möglich sind, könnten nicht mehr als 18 Kameraden aufsitzen. Deshalb seien 18 Parkplätze ausreichend, die in die Pläne für den Um-, An- und Ausbau für ein ausreichend großes Feuerwehrgerätehaus in Herschdorf gehören. Der Bauantrag ist gestellt.