Die Frauen machen unter den Aktiven der Meininger Feuerwehr einen nicht unerheblichen Anteil aus. „17 Prozent bei einem Bundesdurchschnitt von 11 und in der Jugendfeuerwehr sind es sogar fast 30 Prozent“, weiß die Meininger Gleichstellungsbeauftragte und selbst engagierte Feuerwehrfrau Angelika Fleischmann. Konkret sind unter den 251 Mitgliedern der Einsatzabteilung 47 Frauen, in der Alters- und Ehrenabteilung 13, bei der Jugend 35. Auch deshalb habe sich die Stadtpolitik entschieden, die Feuerwehrsatzung fortzuschreiben und den Feuerwehrfrauen mehr Stimme zu geben, so Bürgermeister Fabian Giesder. Die neugewählte Frauenbeauftragte der Meininger Wehr, Ulrike Hörschelmann, eine einmalige Funktion in Thüringen, arbeite jetzt aktiv im Meininger Feuerwehrausschuss mit.