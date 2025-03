Nicht nur Männer, auch etliche Frauen sind in den Feuerwehren des Landkreises aktiv und rücken in Einsatzabteilungen bei Bränden, technischen Hilfeleistungen oder zur Unterstützung von Rettungsdiensten aus. Mittlerweile zum 31. Mal veranstaltete der Kreisfeuerwehrverband Schmalkalden-Meiningen deshalb ein Treffen – um deren Leistungen zu würdigen. Rund 170 Frauen sowie der Vorstand des Kreisfeuerwehrverbandes (KFV) unter Achim Hofmann als Vorsitzendem fanden sich jüngst im Kulturhaus in Jüchsen ein – als Ausrichter fungierte der Feuerwehrverein Jüchsen, der für die Bewirtung der Gäste sowie fürs kulturelle Programm verantwortlich zeichnete.