Nicht grundlos wurde der Termin fürs Frühlingsfest in Vachdorf so festgelegt: War es doch der Vorabend des Florianitags am 4. Mai – der Gedenktag des heiligen Florian. Der Tag erinnert an den Schutzheiligen der Feuerwehrleute. Dieser wird verehrt und es werden ihm zu Ehren Feste gefeiert. Als Schutzpatron gegen Feuer und seine Gefahren trat er im 15. Jahrhundert in Erscheinung. In Darstellungen und Skulpturen wird er oft mit Wasserkrug oder Eimer dargestellt.