Feuerwehrfest Oberhof Schneeballschlacht bei 26 Grad

Für eine Abordnung aus Bad Neustadt, der Partnerstadt von Oberhof, gibt es an diesem Tag sogar eine Stadtrundfahrt im Mannschaftstransportwagen. Feuerwehr-Vereinschef Jonas Poser sitzt persönlich am Steuer, um den Gästen möglichst viel von seiner Stadt zeigen zu können. Feuerwehrmann Jan Pröscholdt kann so ein Angebot kaum ausschlagen. Denn er ist an diesem Tag zum ersten Mal in Oberhof zu Gast. Auch dessen Vater Jürgen ist an Bord. Er ist der Bad Neustadter Städtepartnerschaftsreferent. „Sonst war ich immer nur bei Regen hier“, freut er sich, dass sich der Ort diesmal von seiner besten Seite zeigt. Feuerwehrvereinschef Peter Oppelt hat es sich dennoch nicht verkneifen können, den Daheimgebliebenen zu berichten, dass es in Oberhof geschneit hätte.