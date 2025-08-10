Wie gut, dass die Wanderin aus Suhl ihre Brotdose immer dabei hat. Auf der Tour nach Vesser geleert, wird sie am Feuerwehrhaus für zu Hause wieder gefüllt. Und zwar mit Kuchen, für den die Vesserer Bäckerinnen berühmt-berüchtigt sind – nicht nur zum Schwarzebeerfest. Und was für ein Glück, einer der hübsch vorbereiteten Kuchenteller, den es für 2,50 Euro mit je einem kleinen Stückchen der insgesamt fünf verschiedenen Sorten gibt, passt – gut sortiert – genau in die Aluwa-Dose, die es einst wohl in fast jeder DDR-Familie gab. Allein über dieses inzwischen historische Teil ließen sich Geschichten erzählen, die, wie die Besucherin des Vesserer Feuerwehr-Festes bewiesen hat, einmal für die Ewigkeit produziert worden sind. „Und frisch halten die Sachen darin auch ungemein“, sagt sie, nachdem sie mit dem roséfarbenen Deckel die Dose wieder verschließt und das gute Stück samt wertvollem Inhalt gut verstaut.