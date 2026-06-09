Eigentlich wird bei der Feuerwehr der Kaffee kalt, weil alles schnell gehen muss. Am vergangenen Wochenende war das anders: Beim Feuerwehrfest am Gerätehaus in Herpf standen Spiel, Spaß und vor allem Gemeinschaft im Mittelpunkt. Am Samstagnachmittag waren rund um den Ort – vom Bauhofgelände „Zum Eichig“ über den Sportplatz bis in den Wald Richtung Mehlweiß – überall kleine und große Feuerwehrleute unterwegs. Anlass war ein Orientierungslauf für die Jugendfeuerwehren aus Meiningen, Dreißigacker, Walldorf und Herpf. Insgesamt sieben Mannschaften gingen im Abstand von 20 Minuten an den Start und mussten mithilfe von Karten sieben Stationen finden und dort verschiedene Aufgaben lösen.