Am Samstag fand der 30. Kreisjugendfeuerwehrtag der Kreisjugendfeuerwehr Wartburgkreis (Kreisteil Bad Salzungen) in Zella statt. Zum einen war es der Pokalwettkampf der Altersklassen sechs bis neun Jahre, zum anderen der Bundeswettbewerb. Die jeweils sechs besten Jugendfeuerwehren kommen dementsprechend eine Runde weiter und nehmen dann am Landeswettkampf teil. Dabei wurden verschiedene Wettkampfstationen in Zella aufgebaut. Alle Teilnehmer bemühten sich, die Besten zu werden. Im Anschluss an die Wettkämpfe gab es für alle Teilnehmer eine leckere Stärkung mit Nudeln und Tomatensoße.