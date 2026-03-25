Stadtjugendfeuerwehrwart Oliver Bückreiß blickte im Rahmen der Jahreshauptversammlung der Neuhäuser Feuerwehren auf ein erfolgreiches Jahr der Nachwuchsarbeit zurück. Dabei wurde deutlich, dass Jugendfeuerwehr weit mehr ist als feuerwehrtechnische Ausbildung. So betonte er: „Jugendarbeit in der Feuerwehr bedeutet weit mehr, als Schläuche zu rollen und Knoten zu üben.“ Vielmehr gehe es um Wertevermittlung, Teamgeist und Verantwortungsbewusstsein. Sein besonderer Dank galt den Ausbilderinnen und Ausbildern, die mit großem Engagement ihre Freizeit investieren, um Kinder und Jugendliche bestmöglich vorzubereiten.