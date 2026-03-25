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  6. Beförderungen und Ehrungen

Feuerwehren Neuhaus am Rennweg Beförderungen und Ehrungen

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung der Feuerwehren Neuhaus am Rennweg wurden auch verschiedene Ehrungen vorgenommen.

Feuerwehren Neuhaus am Rennweg: Beförderungen und Ehrungen
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Franz Florian Ehrhardt wurde zum Hauptfeuerwehrmann ernannt. Foto: Norbert Kleinteich

Folgende Kameraden wurden befördert, geordnet jeweils nach Ortsteilfeuerwehr und Name.

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Zum Feuerwehrmann/zur Feuerwehrfrau:

Lichte: Fiedler, Johann; Reck, Natalie;

Nevala, Matti; Schröder, Max.

Oberfeuerwehrmann/-frau:

Piesau: Halboth, Tobias; Hegewald, Florian; Zitzmann, Laura.

Zum Hauptfeuerwehrmann:

Stützpunktfeuerwehr: Ehrhardt, Franz.

Zum Löschmeister:

Siegmundsburg: Dettner, Daniel; Stollberg, Norman.

Stützpunktfeuerwehr: Zeitler, Danny.

Lichte: Siegel, Steffen.

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Piesau: Wölkner, Luis.

Zum Oberlöschmeister:

Stützpunktfeuerwehr: Zitzmann, Denis.

Piesau: Maruhn, Dominique.

Siegmundsburg: Gollhardt, Ralf.

Zum Brandmeister:

Siegmundsburg: Töpfer, Andre; Höhn, Frank; Finke, Ralf .

Piesau: Müller, Robert.

Zum Hauptbrandmeister:

Effenberger, Michael.

Blick in den Saal mit den Kameraden der Neuhäuser Feuerwehren. Foto: Norbert Kleinteich

Folgende Kameraden aus verschiedenen Feuerwehren und aus der Stützpunktfeuerwehr wurden für langjährige Zugehörigkeit ausgezeichnet:

Stützpunktfeuerwehr: Zehn Jahre – Jüttner, Stephan; Schmidt, Domenik; Zitzmann, Lucas.

Lichte: Zehn Jahre – Schröder, Max; Schüchner, Celine; Zetzmann, Marc.

Siegmundsburg: 25 Jahre – Dettner, Daniel;

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Stollberg, Norman.

40 Jahre – Höhn, Frank; Gollhardt, Ralf.

Stützpunktfeuerwehr: 60 Jahre – Sesselmann, Roland.