Feuerwehren Neuhaus am Rennweg: Beförderungen und Ehrungen

Folgende Kameraden wurden befördert, geordnet jeweils nach Ortsteilfeuerwehr und Name.
Im Rahmen der Jahreshauptversammlung der Feuerwehren Neuhaus am Rennweg wurden auch verschiedene Ehrungen vorgenommen.
Folgende Kameraden wurden befördert, geordnet jeweils nach Ortsteilfeuerwehr und Name.
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Zum Feuerwehrmann/zur Feuerwehrfrau:
Lichte: Fiedler, Johann; Reck, Natalie;
Nevala, Matti; Schröder, Max.
Oberfeuerwehrmann/-frau:
Piesau: Halboth, Tobias; Hegewald, Florian; Zitzmann, Laura.
Zum Hauptfeuerwehrmann:
Stützpunktfeuerwehr: Ehrhardt, Franz.
Zum Löschmeister:
Siegmundsburg: Dettner, Daniel; Stollberg, Norman.
Stützpunktfeuerwehr: Zeitler, Danny.
Lichte: Siegel, Steffen.
Piesau: Wölkner, Luis.
Zum Oberlöschmeister:
Stützpunktfeuerwehr: Zitzmann, Denis.
Piesau: Maruhn, Dominique.
Siegmundsburg: Gollhardt, Ralf.
Zum Brandmeister:
Siegmundsburg: Töpfer, Andre; Höhn, Frank; Finke, Ralf .
Piesau: Müller, Robert.
Zum Hauptbrandmeister:
Effenberger, Michael.
Folgende Kameraden aus verschiedenen Feuerwehren und aus der Stützpunktfeuerwehr wurden für langjährige Zugehörigkeit ausgezeichnet:
Stützpunktfeuerwehr: Zehn Jahre – Jüttner, Stephan; Schmidt, Domenik; Zitzmann, Lucas.
Lichte: Zehn Jahre – Schröder, Max; Schüchner, Celine; Zetzmann, Marc.
Siegmundsburg: 25 Jahre – Dettner, Daniel;
Stollberg, Norman.
40 Jahre – Höhn, Frank; Gollhardt, Ralf.
Stützpunktfeuerwehr: 60 Jahre – Sesselmann, Roland.