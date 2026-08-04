Die Alarmierung erfolgte um 19.11 Uhr – Verkehrsteilnehmer hatten vom Parkplatz Thüringer Tor auf der Autobahn 71 aus Rauch und Flammen in einem nahe gelegenen Waldstück bemerkt und die Leitstelle informiert. Gemeldet wurde ein Waldbrand zwischen Jüchsen und Queienfeld. „In der ersten Alarmierungsphase rückten die Feuerwehren Jüchsen, Neubrunn, Queienfeld, Exdorf sowie mehrere Meininger Wachen aus und begaben sich unverzüglich zum Brandort“, erläutert Grabfeld-Gemeindebrandmeister Mike Wenzel, der vor Ort nach dem Eintreffen der ersten Feuerwehrleute aus Jüchsen und Queienfeld die Einsatzleitung übernahm. An der Einmündung von der Hauptstraße her warteten bereits zwei junge Männer, die wohl ebenfalls den Brand bemerkt hatten, und wiesen den Fahrzeugen den Weg.